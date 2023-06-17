Во Франции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу на юго-западе Франции. Его зарегистрировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр стихии находился в 10 километрах от коммуны Сюржер, в которой проживает около 5,8 тысячи человек.

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По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет около 39,5 тысячи человек.