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На юго-западе Франции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу на юго-западе Франции. Его зарегистрировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр стихии находился в 10 километрах от коммуны Сюржер, в которой проживает около 5,8 тысячи человек.

Во Франции произошло землетрясение
© Википедия/город Сюржер

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет около 39,5 тысячи человек.

Также на северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии располагался в 19 километрах на запад от города Андалгала, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 8 километров.

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