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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана северо-восточнее курильского острова Итуруп. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
© РИА Новости

Подземные толчки зафиксировали в субботу в 10:53 (2:53 мск).

«Землетрясение в акватории Тихого океана, 340 км северо-восточнее г. Курильск ... глубина 40 километров», — указали в МЧС.

По данным ведомства, подземные толчки не ощущались на территории Сахалинской области.

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