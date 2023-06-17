ФБР предотвратило массовую бойню в синагоге

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину, подозреваемого в намерении устроить массовую стрельбу в синагоге города Исл-Ласинг в штате Мичиган. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на материалы суда. Первое слушание по делу о несостоявшемся теракте прошло в пятницу, 16 июня.

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Ему было предъявлено обвинение по одному пункту в передаче угроз на уровне штатов, и он впервые предстал перед судом в пятницу, — говорится в сообщении телеканала.

По данным ФБР, мужчина намеревался напасть на синагогу 15 марта 2024 года — в годовщину теракта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, который произошел в 2019 году. Тогда погиб 51 человек.

Задержанный обсуждал будущую атаку в социальных сетях, часто выкладывал антисемитские высказывания и утверждал, что вдохновлялся террористами Новой Зеландии и Австралии.

После задержания в квартире мужчины провели обыск. У него обнаружили большое количество огнестрельного оружия и ножи, а также нацистский флаг.