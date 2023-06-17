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В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра

Стало известно, сколько всего россиян отравились суррогатным сидром, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
© ТАСС

По его словам, речь идет о 106 человек, из которых пятеро детей. Еще 36 скончались, в том числе один ребенок.

Как отметил глава Минздрава РФ, на стационарном лечении находятся 19 отравившихся.

Согласно проведенному расследованию, производитель изготавливал спиртной напиток из жидкости, украденной со склада Министерства внутренних дел в Самарской области.

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