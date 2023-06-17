В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра

Стало известно, сколько всего россиян отравились суррогатным сидром, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко .

По его словам, речь идет о 106 человек, из которых пятеро детей. Еще 36 скончались, в том числе один ребенок.