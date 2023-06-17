В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
Стало известно, сколько всего россиян отравились суррогатным сидром, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По его словам, речь идет о 106 человек, из которых пятеро детей. Еще 36 скончались, в том числе один ребенок.
Как отметил глава Минздрава РФ, на стационарном лечении находятся 19 отравившихся.
Согласно проведенному расследованию, производитель изготавливал спиртной напиток из жидкости, украденной со склада Министерства внутренних дел в Самарской области.
Рамблер: главные новости