В центре Белгорода загорелся элитный многоэтажный дом

В центре Белгорода загорелась крыша многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский» на Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, пока данных о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, на месте работают экстренные службы.