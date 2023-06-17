В зоне прорыва Каховской ГЭС начали утилизацию биологических отходов

"Там работают наши эпизоотологи, которые занимаются оценкой ситуации, работники нескольких институтов. <...> Сложности в том, что сегодня до многих мест просто нельзя дойти, но уже утилизация биологических отходов, которые возникли, мне доложили, уже началась, в том числе с участием наших сотрудников", - сказал он.