Супруги из США купили яхты, украв деньги из фондов помощи пострадавшим от COVID

Супруги из Флориды обвиняются в мошенничестве на более чем $2 млн со средствами, принадлежащими благотворительным фондам. Как пишет AP News, 46-летний мужчина и его 56-летняя жена предстали перед судом по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и незаконных денежных операций, а также - в мошенничестве.

Согласно материалам уголовного дела, весной 2020 года подсудимый подал заявку на получение займа в Администрацию малого бизнеса (SBA).

В итоге от этой организации ему удалось получить 11 кредитов и еще шесть - в рамках программы Paycheck Protection Program, объявленной из-за пандемии COVID-19.

Всего таким способом он заработал $2,14 млн. На эти деньги семейная пара приобрела три понтонные лодки, недвижимость в штате Индиана, мебель для дома, домашнюю технику, ювелирные изделия и двух собак.

Кроме того, супруги выкупили фирму по производству мебели в Индиане и бизнес по ландшафтному дизайну во Флориде. Отмечается, что денежные средства, предоставленные подозреваемым в мошенничестве, должны были быть использованы ими для оплаты труда нанятых работников, аренды, коммунальных услуг и исполнения долговых обязательств, трудности с которыми могли возникнуть из-за последствий пандемии.