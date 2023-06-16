$83.65-0.3191.63+0.67

AP: семейную пару обвинили в хищении $2 млн из фондов помощи пострадавшим от COVID-19

Супруги из Флориды обвиняются в мошенничестве на более чем $2 млн со средствами, принадлежащими благотворительным фондам. Как пишет AP News, 46-летний мужчина и его 56-летняя жена предстали перед судом по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и незаконных денежных операций, а также - в мошенничестве.

Супруги из США купили яхты, украв деньги из фондов помощи пострадавшим от COVID
© depositphotos.com

Согласно материалам уголовного дела, весной 2020 года подсудимый подал заявку на получение займа в Администрацию малого бизнеса (SBA).

В итоге от этой организации ему удалось получить 11 кредитов и еще шесть - в рамках программы Paycheck Protection Program, объявленной из-за пандемии COVID-19.

Всего таким способом он заработал $2,14 млн. На эти деньги семейная пара приобрела три понтонные лодки, недвижимость в штате Индиана, мебель для дома, домашнюю технику, ювелирные изделия и двух собак.

Кроме того, супруги выкупили фирму по производству мебели в Индиане и бизнес по ландшафтному дизайну во Флориде. Отмечается, что денежные средства, предоставленные подозреваемым в мошенничестве, должны были быть использованы ими для оплаты труда нанятых работников, аренды, коммунальных услуг и исполнения долговых обязательств, трудности с которыми могли возникнуть из-за последствий пандемии.

Накануне сообщалось, что россиянки получили сроки за оформление займов на сотрудников мэрии на 8,4 млн рублей.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители