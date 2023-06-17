В США назвали вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Возможной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом в комментарии The New York Times (NYT) заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст.