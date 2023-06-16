В Севастополе пропало электричество
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что половина города осталась без электричества. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Развожаева, причиной стало отключение автоматики на подстанции.
«По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов», – написал он.
Губернатор также добавил, что ситуация находится под контролем замгубернатора Евгения Горлова.
Ранее Развожаев предупредил жителей о стрельбе во военных учений.
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