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В Севастополе пропало электричество

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что половина города осталась без электричества. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, причиной стало отключение автоматики на подстанции.

«По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов», – написал он.

Губернатор также добавил, что ситуация находится под контролем замгубернатора Евгения Горлова.

Ранее Развожаев предупредил жителей о стрельбе во военных учений.

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