В 42 регионах Сербии введен режим ЧС из-за наводнения

Режим ЧС введен в 42 регионах Сербии из-за наводнения в результате ливней и разлива рек. Об этом сообщает МВД страны.

«В настоящее время в 42 регионах Сербии действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков, которые затопили многие районы», — говорится в сообщении.

На данный момент число эвакуированных жителей в стране достигло 130. В работах задействованы специализированные группы по спасению и водным работам и пожарные-спасатели, которые занимаются откачкой воды из затопленных домов и подвальных помещений. Предполагается, что ситуация останется сложной еще в ближайшие 24 часа.