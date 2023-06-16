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Шестилетний ребенок умер в центре Москвы после падения с 16 этажа

По факту падения из окна малолетнего ребенка в центре столицы проводится доследственная проверка. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Шестилетний ребенок умер в центре Москвы после падения с 16 этажа
© Вечерняя Москва

В публикации говорится, что шестилетний мальчик, находясь в квартире на улице Большая Спасская, выпал из окна с 16 этажа, оперевшись на москитную сетку. От полученных повреждений мальчик скончался. Отмечается, что ребенок продолжительное время находился без присмотра близких.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, а также опрашивают очевидцев произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, передает Telegram-канал ведомства.

8 июня произошел аналогичный инцидент на Кустанайской улице в столичном районе Зябликово. Четырехлетний мальчик находился в квартире с няней. Оставшись на какое-то время без присмотра, он выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм мальчик скончался.

Позже столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и предъявила обвинение няне.

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