Пограничники задержали плывшего из Эстонии иностранца

В Ленобласти иностранца с 40 тыс. руб., переплывшего реку Нарву, задержали при пересечении российско-эстонской границы. Об этом пишет 78.ru со ссылкой пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

Нарушителя государственной границы РФ задержали на берегу реки Нарва.

Пограничники остановили в Ленинградской области гражданина одной из стран Евросоюза. Мужчина приплыл в Россию из Эстонии, имея при себе рюкзак с вещей и 40 тыс. руб.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.