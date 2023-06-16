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Российские пограничники задержали иностранца, перебравшегося в РФ вплавь из Эстонии

В Ленобласти иностранца с 40 тыс. руб., переплывшего реку Нарву, задержали при пересечении российско-эстонской границы. Об этом пишет 78.ru со ссылкой пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

Пограничники задержали плывшего из Эстонии иностранца
© РИА Новости

Нарушителя государственной границы РФ задержали на берегу реки Нарва.

Пограничники остановили в Ленинградской области гражданина одной из стран Евросоюза. Мужчина приплыл в Россию из Эстонии, имея при себе рюкзак с вещей и 40 тыс. руб.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

На днях пограничники Финляндии задержали двух человек за незаконное пересечение границы с Россией.

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