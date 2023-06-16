Российский военный получил условный срок за уклонение от службы в армии

2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к шести годам колонии условно капитана Сергея Сычева за временное уклонение от прохождения службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, 16 августа военный не вернулся на службу после командировки. В течение нескольких месяцев он ездил по разным городам в Забайкалье.

30 декабря Сычев узнал, что его разыскивают, и добровольно вернулся в часть.