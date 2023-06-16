Землетрясение произошло во Франции

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом пишет ТАСС.

Сейсмологи уточнили, что эпицентр толчков находился в 127 км к юго-востоку от города Нант с населением в 277 тысяч человек. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 12 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала. Местные СМИ сообщили, что подземные толчки были ощутимы в некоторых западных департаментах Франции.