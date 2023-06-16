Беспилотник упал на дом в Курской области

"В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.