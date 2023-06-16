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На мужа звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела

На мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной — Андрея Гацунаева — завели два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские остановили Mercedenz-Benz пары на улице Коровьев Валу в Москве около четырех часов утра. За рулем находился Гацунаев. При осмотре в салоне автомобиля был найден пакет весом 0,5 грамма с наркотиками. Предположительно, именно из-за этого Гацунаев набросился на полицейского. Обоих супругов задержали.

Спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной отменили в театре

По данным Mash, Бабушкину признали свидетелем и отпустили. А против Гацунаева возбудили сразу два уголовных дела по статьям о наркотиках и применении насилия в отношении сотрудника ДПС.

Расследованием дела занимаются столичные следователи. Кроме того его ход контролирует прокуратура Москвы.

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