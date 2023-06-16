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В Москве произошел пожар на территории центра медицины катастроф

На территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что расположенный на Щукинской улице центр сейчас находится на реконструкции. В сеть также попало видео очевидцев происшествия – на нём можно заметить, как с территории центра идёт густой дым.

Согласно имеющимся данным, возгорание уже ликвидировали, в данный момент специалисты выясняют причины пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар произошел возле подмосковного ТЭЦ-22.

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