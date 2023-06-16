В Москве произошел пожар на территории центра медицины катастроф

На территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Сообщается, что расположенный на Щукинской улице центр сейчас находится на реконструкции. В сеть также попало видео очевидцев происшествия – на нём можно заметить, как с территории центра идёт густой дым.