В Москве произошел пожар на территории центра медицины катастроф
На территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что расположенный на Щукинской улице центр сейчас находится на реконструкции. В сеть также попало видео очевидцев происшествия – на нём можно заметить, как с территории центра идёт густой дым.
Согласно имеющимся данным, возгорание уже ликвидировали, в данный момент специалисты выясняют причины пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее крупный пожар произошел возле подмосковного ТЭЦ-22.
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