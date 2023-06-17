Не менее 11 человек погибли из-за тропического циклона в Бразилии

По меньшей мере 11 человек погибли и 20 пропали без вести из-за тропического циклона, обрушившегося накануне на южные бразильские штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина. Как сообщает в субботу газета Folha de S.Paulo, около 3 тыс. человек остались без крова.

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Непогода пришла в регион в ночь на 16 июня. Основной удар стихии пришелся на восточные районы атлантического побережья, также были затронуты сельскохозяйственные долины и горные районы. Всего под воздействие циклона попали более 40 муниципалитетов, где зафиксированы многочисленные подтопления, заблокировано или осложнено дорожное движение.