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Полицейские проводят обыск в квартире актрисы Кристины Бабушкиной

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск квартиры актрисы Кристины Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева. Об этом сообщил Telergam-канал 112.

Полицейские пришли с обыском в квартиру актрисы Бабушкиной
© соцсети

По данным издания, в жилой дом, расположенный на Краснохолмской улице, приехали следователи. Сотрудники правоохранительных органов вместе с собаками обследуют квартиру. Полицейские проверяют, хранятся ли там запрещенные вещества.

Утром 16 июня 2023 года стало известно, что звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина вместе с супругом Андреем Гацунаевым были задержаны правоохранителями в центре Москвы. Автомобиль, в котором ехала пара, остановили сотрудники ГАИ на Коровьем валу. При проверке документов правоохранители нашли в машине пакетик с белым порошком. Артистку с супругом отправили на медосвидетельствование, а вещество — на экспертизу.

На мужа звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела

Позднее стало известно, что муж актрисы провозил полграмма кокаина. В его отношении возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Кристину Бабушкину признали свидетелем.

Ранее пожилую рецидивистку задержали под Тюменью за перевозку наркотиков в карасях.

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