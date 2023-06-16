Telegram-канал «112» сообщил о возбуждении уголовного дела против Андрея Гацунаева, супруга актрисы Кристины Бабушкиной, по статье о насилии в отношении представителя власти. По данным канала, муж звезды сериала «Беспринципные» попытался оказать сопротивление сотруднику ДПС, когда автомобиль пары остановили и нашли в нем сверток с наркотическими веществами.

По информации «112», Гацунаев проявил насилие в отношении гаишника, опасаясь задержания. Сейчас с мужем Бабушкиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Бабушкину и ее мужа задержали на Коровьем Валу в центре Москвы, при осмотре автомобиле правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком. Вещество направили на экспертизу, а супружескую пару — на медицинское освидетельствование.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что по статье 228 УК РФ Бабушкиной и Гацунаеву может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам юриста, все зависит от объема наркотического вещества, которое могли найти в машине актрисы и ее мужа.