СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя обороны страны за хищение при закупке бронежилетов и зимней военной формы. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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По версии спецслужб, замминистра и его подельник присвоили себе более 100 миллионов гривен на бронежилетах, приобретенных ниже закупочной стоимости. Кроме того, подозреваемые провели закупку некачественной партии зимних военных курток и штанов на сумму более 900 миллионов гривен.

СБУ сообщила задержанным о подозрениях по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 28 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.