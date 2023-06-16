В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска два года ездил на изъятой машине

По данным издания, несколько лет назад в Нижнем Новгороде мужчина купил легковой автомобиль Hyundai Santa Fe по подложным документам. В 2020 году об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Транспортное средство изъяли и передали на хранение майору Ивану Брюхову, который через какое-то время стал начальником уголовного розыска. Периодически автомобиль пропадал, но в последнее время это стало происходить слишком часто. На это обратили внимание сотрудники ФСБ. Они выяснили, что Брюхов в течение двух лет использовал транспортное средство в личных целях. В какой-то момент он снял с автомобиля запчасти для продажи. После этого мужчину уволили. В его отношении проходит проверка по факту злоупотребления должностными полномочиями.