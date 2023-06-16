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Baza: в Нижнем Тагиле уволили полицейского, который два года ездил на изъятой машине

В Нижнем Тагиле уволили начальника уголовного розыска, который в течение двух лет ездил на изъятом автомобиле. Об этом сообщил Telergam-канал Baza.

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска два года ездил на изъятой машине
© РИА Новости

По данным издания, несколько лет назад в Нижнем Новгороде мужчина купил легковой автомобиль Hyundai Santa Fe по подложным документам. В 2020 году об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Транспортное средство изъяли и передали на хранение майору Ивану Брюхову, который через какое-то время стал начальником уголовного розыска. Периодически автомобиль пропадал, но в последнее время это стало происходить слишком часто. На это обратили внимание сотрудники ФСБ. Они выяснили, что Брюхов в течение двух лет использовал транспортное средство в личных целях. В какой-то момент он снял с автомобиля запчасти для продажи. После этого мужчину уволили. В его отношении проходит проверка по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что замначальника ГИБДД по Красноярскому краю отправлял подчиненных строить ему дом.

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