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Сильный пожар произошел в Подмосковье возле ТЭЦ-22

Сильный пожар произошел недалеко от Дзержинской ТЭЦ в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 16 июня, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», пожар начался в автосервисе на улице Алексеевская. Площадь возгорания достигает 500 квадратных метров.

Также Telegram-канал «Осторожно, Москва», поделился видеозаписью с места происшествия. На кадрах виден столп густого черного дыма, который поднимается недалеко от ТЭЦ.

15 июня в здании Центробанка России произошел пожар. Оно расположено на Неглинной улице. Возгорание произошло в электрощитовой. Его удалось оперативно ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.

Также 15 июня в Восточном административном округе столицы на улице Амурской произошел пожар. Загорелись стройматериалы.

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