Полицейский решил продать запчасти с изъятой машины и привлек внимание ФСБ

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска отдела полиции в течение двух лет ездил на изъятой машине Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Автомобиль был изъят у владельца, который купил его в Нижнем Новгороде по поддельным документам. После этого машину отогнали на стоянку МВД, а в 2020 году передали под расписку одному из полицейских. Правоохранителю понравился автомобиль, после чего он стал регулярно кататься на нем по городу.