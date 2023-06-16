$83.65-0.3191.63+0.67

Полицейский решил продать запчасти с изъятой машины и привлек внимание ФСБ

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска отдела полиции в течение двух лет ездил на изъятой машине Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейский решил продать запчасти с изъятой машины и привлек внимание ФСБ
© РИА Новости

Автомобиль был изъят у владельца, который купил его в Нижнем Новгороде по поддельным документам. После этого машину отогнали на стоянку МВД, а в 2020 году передали под расписку одному из полицейских. Правоохранителю понравился автомобиль, после чего он стал регулярно кататься на нем по городу.

Также он снял с него несколько запчастей и решил их продать, чем привлек внимание сотрудников ФСБ. В результате стража порядка уволили из органов. Сейчас следователи проводят в отношении него проверку по статье о злоупотреблении полномочиями.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители