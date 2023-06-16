ФСБ пришла с обыском в военкоматы Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с обысками в военные комиссариаты Кировского и Октябрьского районов города. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

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По данным издания, российские силовики привлекли для операции спецназ. Сотрудники ФСБ изъяли личные дела ряда призывников по факту незаконного освобождения от призыва. Силовики полагают, что не обошлось без взятки. Уже допрошены несколько врачей медицинской комиссии. В региональном военкомате происходящее не комментируют.