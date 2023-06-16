$83.65-0.3191.63+0.67

ФСБ пришла с обыском в военкоматы российского города

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с обысками в военные комиссариаты Кировского и Октябрьского районов города. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

ФСБ пришла с обыском в военкоматы Екатеринбурга
© Lenta.ru

По данным издания, российские силовики привлекли для операции спецназ. Сотрудники ФСБ изъяли личные дела ряда призывников по факту незаконного освобождения от призыва. Силовики полагают, что не обошлось без взятки. Уже допрошены несколько врачей медицинской комиссии. В региональном военкомате происходящее не комментируют.

22 июля 2022 года силовики задержали военкома Якутска Афанасия Захарова после обыска в квартире.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители