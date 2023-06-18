Спасатели в Северной Осетии обнаружили тело сорвавшейся в реку туристки

В Ирафском районе Северной Осетии завершены поиски туристки из Минеральных Вод, которая сорвалась в реку Урух со смотровой площадки. Тело женщины обнаружили в 2,5 километрах ниже "Чертова моста". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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- 18 июня в 11.10 примерно в 2,5 км ниже "Чертова моста", в районе селения Калух спасатели обнаружили тело женщины, ранее сорвавшейся с обрыва в реку Урух, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Поиски женщины продолжались около двух суток, в них участвовали более 30 человек и техника. Также спасатели применяли беспилотники. Тело женщины течением отнесло на 4,5 километра от места падения.