Спасатели в Северной Осетии обнаружили тело сорвавшейся в реку туристки
В Ирафском районе Северной Осетии завершены поиски туристки из Минеральных Вод, которая сорвалась в реку Урух со смотровой площадки. Тело женщины обнаружили в 2,5 километрах ниже "Чертова моста". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
- 18 июня в 11.10 примерно в 2,5 км ниже "Чертова моста", в районе селения Калух спасатели обнаружили тело женщины, ранее сорвавшейся с обрыва в реку Урух, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Поиски женщины продолжались около двух суток, в них участвовали более 30 человек и техника. Также спасатели применяли беспилотники. Тело женщины течением отнесло на 4,5 километра от места падения.
Ранее сообщалось, что 16 июня в Ирафском районе Северной Осетии женщина 1988 года рождения упала со смотровой площадки в реку. Туристка из Минеральных Вод Ставропольского края находилась на экскурсии с группой.