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Полиция нашла открывшего стрельбу в российском парке подростка

Полиция Альметьевска нашла подростка, который открыл стрельбу из пневматического пистолета в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Полиция нашла открывшего стрельбу в российском парке подростка
© РИА Новости

15 июня в одном из парков подросток ранил 7-летнего мальчика, который гулял на детской площадке. Ребенка госпитализировали с пулей в бедре. 16 июня силовики выяснили, что стрелявшим оказался 12-летний школьник.

На допросе подросток рассказал, что украл из родительского тайника деньги, на которые в одном из торговых центров купил пневматический газобаллонный пистолет. В первый день он испытал оружие в лесопосадке, а на следующий — взял с собой на прогулку.

Мама пострадавшего рассказала InKazan, что ее сына прооперировали под общим наркозом — врачи хотели вытащить пулю, но пока не смогли это сделать. Мальчик остается в больнице под наблюдением врачей.

Сейчас в отношении родителей стрелявшего составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Подростка могут поставить на профилактический учет. Полиция также проводит проверку в отношении продавца магазина, в котором школьник купил оружие.

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