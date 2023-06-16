Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 16 июня.

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Инцидент произошел на улице Большая Черкизовская. По словам представителя пресс-службы, двухлетний ребенок ненадолго остался один и, опершись на москитную сетку, выпал из окна. Мальчик госпитализирован.

— Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — резюмировали в ведомстве.

8 июня произошел похожий случай на Кустанайской улице в районе Зябликово. Четырехлетний мальчик находился в квартире с няней. Оставшись на какое-то время без присмотра, он выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался.