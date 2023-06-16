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В Херсонской области рассказали о разрушивших Каховскую ГЭС ударах ВСУ

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) месяцами планомерно обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), поэтому для ее разрушения хватило небольшого удара. Его слова приводит РИА Новости.

В Херсонской области рассказали о разрушивших Каховскую ГЭС ударах ВСУ
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«Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась», — сказал он.

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