Названы сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сроки восстановления плотины Каховской ГЭС оцениваются примерно в год, но работы можно завершить и быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.

О ситуации вокруг ГЭС Сальдо рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что восстановить плотину необходимо, чтобы не обмелел Крымский канал.

«Есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала [работ] и до восстановления каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы сделаем быстрее», - заявил Сальдо.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) сообщили, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.