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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 25

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил об увеличении числа жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) до 25 человек, передает РИА Новости.

По его словам, также 17 человек пропали без вести. Заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

«Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», — подчеркнул Сальдо.

В силовых структурах Херсонской области ранее проинформировали о том, что уже более 820 жителей региона получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления в связи с разрушением станции.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что подтопления в Херсонской области, которые вызваны разрушением Каховской ГЭС, признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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