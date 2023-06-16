Массовая драка с факелами и кольями в российском городе попала на видео

Массовая драка с факелами, кольями и бойцовскими собаками произошла в микрорайоне Форштадт в Новокузнецке. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовало издание City-n, уточнив, что инцидент случился в мае.

На появившихся кадрах можно разглядеть группу из пяти мужчин. Они вооружены кольями и факелом. Местные жители встречают их с топором и собаками. В драке один из нападавших ударяет животное, а другой попадает факелом по лицу оппонента. Затем один из недружелюбной компании обливает оборонявшихся бензином.

Позже жители Новокузнецка отметили, что визитеры якобы связаны с наркотиками. Они, по словам жителей, грозились поджечь дома людям из-за того, что те не давали им рыть закладки.

«Правоохранительным органам и администрации до ситуации нет дела: кругом стоят аварийные деревья, которые могут упасть, кругом болота, комары, помойка. И вдобавок ко всему вот такие вещи происходят — приходится терпеть», — поделился с изданием один из местных жителей.

Региональные правоохранительные органы ситуацию пока никак не комментировали.

5 июня сообщалось, что полуголые горожане, отдыхавшие у Визовского пруда в Екатеринбурге, устроили массовую драку.