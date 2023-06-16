В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта

Обвинение в приготовлении к теракту предъявили 15-летнему подростку из Армавира. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, он планировал поджечь одну из городских школ. Молодой человек задержан.

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- По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира, - отметили в ведомстве.

Подросток сам сделал зажигательную смесь и пытался собрать самодельное оружие. Все это он хранил в хозпостройке у себя дома. 15 мая его задержали оперативники.

Теперь молодому человеку предъявили обвинения о покушении на теракт. Сейчас следователи проводят экспертизы и собирают доказательственную базу.