Пенсионер из Петербурга едва не сгорел заживо после ссоры с братом своей возлюбленной

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь пенсионера, которого якобы облил бензином и поджег его шурин. Об этом пишет 16 июня «Фонтанка».

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Инцидент произошел ночью в одном из домов на проспекте Энгельса. В полицию обратилась 48-летняя женщина, объяснив, что ее 86-летний возлюбленный был облит бензином и подожжен. Звонившая рассказала, что все случилось у нее на глазах, а поджог совершил ее собственный брат. Затем россиянка с родственником попытались самостоятельно справиться с пламенем, охватившим пенсионера.

В итоге пострадавшего с ожогами 50% тела госпитализировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.