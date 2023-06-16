Губернатор Курской области: причиной пожара на складе могла быть атака БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что причиной крупного пожара на предприятии могла быть атака беспилотника.
«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — написал он в Telegram.
Старовойт уточнил, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, спасатели ведут разбор конструкций на месте пожара.
Ранее в Курской области на площади около 2 тыс. кв. м произошёл пожар на складе для хранения пуха.