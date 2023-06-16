Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что причиной крупного пожара на предприятии могла быть атака беспилотника.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — написал он в Telegram.

Старовойт уточнил, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, спасатели ведут разбор конструкций на месте пожара.