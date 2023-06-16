Звезда «Беспринципных» задержана в центре Москвы

Российская актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», задержана вместе с мужем в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

© Кадр из сериала «Кровавая барыня»

По информации канала, Бабушкина вместе с супругом Андреем Гацунаевым ехали по Коровьему валу, когда их автомобиль остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов полицейскими в машине был обнаружен пакетик с белым порошком. Супругов направили на медосвидетельствование. Найденное вещество отправили на экспертизу специалистам.

Напомним, в 2019 году в Москве сотрудниками ГИБДД была задержана актриса Наталья Бочкарева, когда она находилась за рулем автомобиля. При себе у нее был найден кокаин. На звезду было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.