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Актриса Кристина Бабушкина задержана в центре Москвы

Российская актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», задержана вместе с мужем в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Звезда «Беспринципных» задержана в центре Москвы
© Кадр из сериала «Кровавая барыня»

По информации канала, Бабушкина вместе с супругом Андреем Гацунаевым ехали по Коровьему валу, когда их автомобиль остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов полицейскими в машине был обнаружен пакетик с белым порошком. Супругов направили на медосвидетельствование. Найденное вещество отправили на экспертизу специалистам.

Напомним, в 2019 году в Москве сотрудниками ГИБДД была задержана актриса Наталья Бочкарева, когда она находилась за рулем автомобиля. При себе у нее был найден кокаин. На звезду было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Позднее дело было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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