$83.96-0.3690.97-0.10

Украинку с психотропным веществом задержали на российской границе

На границе России и Эстонии задержали 52-летнюю гражданку Украины, у которой в сумке обнаружили таблетки с психотропным веществом. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Украинку с психотропным веществом задержали на российской границе
© РИА Новости

По данным канала, женщина пыталась въехать в Россию. При осмотре ее вещей выяснилось, что в провозимых ею таблетках содержится вещество, оборот которого в стране ограничен. Женщине грозит возбуждение уголовного дела статье 228 («Незаконный оборот психотропных веществ») УК РФ. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали 22-летнего полицейского за покупку наркотиков через Интернет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители