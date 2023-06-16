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Следовавший из Китая сухогруз загорелся у берегов Приморья

Сухогруз под иностранным флагом горит в акватории Находки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Иностранное судно загорелось у берегов Приморья
© Nina Lyashonok/AP

По данным служб, на борту находятся 24 человека. Известно, что в результате ЧП двое пострадали. Сухогруз находится в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки. Загорелось машинное отделение. Судно следовало из Китайской Народной Республики (КНР) в порт Восточный. Двое пострадавших эвакуированы, их везут на берег, уточнили в МЧС. Несколько дней назад в Красном море загорелась яхта с туристами.

На борту прогулочного судна находились 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Все находившиеся на борту туристы и члены экипажа были спасены и доставлены на берег, о пострадавших не сообщается.

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