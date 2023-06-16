Иностранное судно загорелось у берегов Приморья

Сухогруз под иностранным флагом горит в акватории Находки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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По данным служб, на борту находятся 24 человека. Известно, что в результате ЧП двое пострадали. Сухогруз находится в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки. Загорелось машинное отделение. Судно следовало из Китайской Народной Республики (КНР) в порт Восточный. Двое пострадавших эвакуированы, их везут на берег, уточнили в МЧС. Несколько дней назад в Красном море загорелась яхта с туристами.