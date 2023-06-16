$83.96-0.3690.97-0.10

В Курской области загорелся склад предприятия «Бел-Поль»

В пятницу около половины третьего ночи загорелся склад ООО «Бел-поль» в Курской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Курской области загорелся склад предприятия «Бел-Поль»
© mchs_46, Telegram

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь. Информация о пострадавших и причине возгорания не поступала.

«Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу», - отметили в МЧС.

Напомним, в минувшую среду произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной информации, причиной его возникновения стало нарушение технологического процесса.

В результате возгорания на станции пострадали три сотрудника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители