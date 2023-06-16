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Американского военного обвинили в передаче секретной информации по Украине

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейр был обвинен в получении и передачи секретных данных об Украине. Большое жюри присяжных суда в Бостоне требует назначить ему наказание в виде штрафа и лишения свободы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на опубликованный в электронной базе окружного суда штата Массачусетса документ.

Американского военного обвинили в передаче секретной информации по Украине
© ТАСС

Большое жюри присяжных признало справедливыми предложенные прокуратурой обвинения по шести пунктам. Как говорится в заключении, Тейшейр распространял в социальных сетях засекреченные сведения о предоставлении вооружения Украине, путях его перевозки и способах применения. Он также раскрыл информацию, указанную в правительственном документе о статусе конфликта между Россией и Украиной, которая содержала разведывательные данные Вашингтона. Обвиняемый занимается распространением секретных данных с ноября 2022 по апрель 2023 года, считает обвинение.

Министерство юстиции США заключило, что по каждому пункту обвинения Джеку Дагласу Тейшейру грозит до десяти лет тюремного заключения и до 250 тысяч долларов штрафа.

Издание напоминает, что его задержали 13 апреля. Прокуратура США потребовала оставить обвиняемого под арестом, опасаясь, что он может сбежать.

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