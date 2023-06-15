Россиянин пропал после прыжка в реку в Абхазии

«Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии, сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры, правоохранительные органы республики, а также российские пограничники ведут поиски гражданина России Сергея Пройдина. Утром 15 июня он прыгнул с берега в реку Псоу. Свидетелями данного происшествия стали сотрудники абхазской милиции, которые сообщили о происшествии спасателям», – сказано в сообщении.