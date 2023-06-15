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Россиянин пропал после прыжка в реку в Абхазии

Пресс-служба МЧС Абхазии сообщила, что сотрудники ведомства вместе с пограничниками из России ищут гражданина РФ, который прыгнул в реку Псоу на российско-абхазской границе. Об этом пишет ТАСС.

Россиянин пропал после прыжка в реку в Абхазии
© РИА Новости

Отмечается, что в поисках задействован катер.

«Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии, сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры, правоохранительные органы республики, а также российские пограничники ведут поиски гражданина России Сергея Пройдина. Утром 15 июня он прыгнул с берега в реку Псоу. Свидетелями данного происшествия стали сотрудники абхазской милиции, которые сообщили о происшествии спасателям», – сказано в сообщении.

В данный момент зона поисков покрывает оба берега и русло реки Псоу, однако россиянин всё ещё не найден. Как отметили в абхазском спасательном ведомстве, поиски продолжатся 16 июня.

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