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Сальдо сообщил о покушении на него 9 июня с использованием снарядов Excalibur

ВС Украины 9 июня совершили покушение на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

Сальдо сообщил о покушении на него
© РИА Новости

"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу [начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова и его так называемого руководителя [президента Украины Владимира] Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более 10 высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.

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