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В районе Тонга произошло сильное землетрясение

В полинезийском островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой в 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

В районе Тонга произошло сильное землетрясение
© globallookpress.com

Согласно сейсмологическим данным, эпицентр подземных толчков находился в 291,5 километрах от столицы королевства. При этом очаг землетрясения расположился на глубине 167 километров. На данный момент угроза появления цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах.

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