В районе Тонга произошло сильное землетрясение

В полинезийском островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой в 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США .

Согласно сейсмологическим данным, эпицентр подземных толчков находился в 291,5 километрах от столицы королевства. При этом очаг землетрясения расположился на глубине 167 километров. На данный момент угроза появления цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.