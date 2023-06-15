Пожар под Калугой охватил несколько домов и автомобили

«В 20.21 поступило сообщение о возгорании, возможно, шести домов и двух автомобилей. По уточненной информации, в этой деревне многие здания – самострой, к категории жилого дома они не относятся. Пока информация уточняется. В 21.17 объявлена локализация пожара», – сказано в сообщении.