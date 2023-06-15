Пожар под Калугой охватил несколько домов и автомобили
Представитель ГУ МЧС по Калужской области заявил, что пожарные ликвидируют возгорание шести построек и двух автомобилей в деревне Мишково Боровского района. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что на данный момент пожар был локализован. Согласно сообщению, пламя могло охватить самострой, назначение которого не уточняется.
«В 20.21 поступило сообщение о возгорании, возможно, шести домов и двух автомобилей. По уточненной информации, в этой деревне многие здания – самострой, к категории жилого дома они не относятся. Пока информация уточняется. В 21.17 объявлена локализация пожара», – сказано в сообщении.
На месте происшествия работают семь пожарных автомобилей и 25 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее крупный пожар произошел на пилораме в районе Кемерово.