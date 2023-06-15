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Пожар под Калугой охватил несколько домов и автомобили

Представитель ГУ МЧС по Калужской области заявил, что пожарные ликвидируют возгорание шести построек и двух автомобилей в деревне Мишково Боровского района. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пожар под Калугой охватил несколько домов и автомобили
© РИА Новости

Уточняется, что на данный момент пожар был локализован. Согласно сообщению, пламя могло охватить самострой, назначение которого не уточняется.

«В 20.21 поступило сообщение о возгорании, возможно, шести домов и двух автомобилей. По уточненной информации, в этой деревне многие здания – самострой, к категории жилого дома они не относятся. Пока информация уточняется. В 21.17 объявлена локализация пожара», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают семь пожарных автомобилей и 25 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на пилораме в районе Кемерово.

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