Минюст США заявил об аресте россиянина за кибервымогательства

Власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Об этом сообщает американский Минюст.

Астамирова подозревают по меньшей мере в пяти атаках на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit. Он предстанет перед судом 15 июня.

Отмечается, что 20-летний Астамиров стал третьим обвиняемым членом коллектива хакеров и вторым задержанным по этому делу. Россиянину грозит до 25 лет тюрьмы.