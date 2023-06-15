Минюст США заявил об аресте россиянина за кибервымогательства
Власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Об этом сообщает американский Минюст.
Астамирова подозревают по меньшей мере в пяти атаках на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit. Он предстанет перед судом 15 июня.
Отмечается, что 20-летний Астамиров стал третьим обвиняемым членом коллектива хакеров и вторым задержанным по этому делу. Россиянину грозит до 25 лет тюрьмы.
Согласно уголовному иску, группа хакеров использующих LockBit, осуществили 1,4 тысячи атак на компьютерные сети по всему миру и требовали за их разблокировку в общей сложности свыше ста миллионов долларов. С помощью данной схемы им удалось получить десятки миллионов в криптовалюте.