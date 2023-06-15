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Минюст США заявил об аресте россиянина за кибервымогательства

Власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Об этом сообщает американский Минюст.

Минюст США заявил об аресте россиянина за кибервымогательства
© globallookpress.com

Астамирова подозревают по меньшей мере в пяти атаках на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit. Он предстанет перед судом 15 июня.

Отмечается, что 20-летний Астамиров стал третьим обвиняемым членом коллектива хакеров и вторым задержанным по этому делу. Россиянину грозит до 25 лет тюрьмы.

Согласно уголовному иску, группа хакеров использующих LockBit, осуществили 1,4 тысячи атак на компьютерные сети по всему миру и требовали за их разблокировку в общей сложности свыше ста миллионов долларов. С помощью данной схемы им удалось получить десятки миллионов в криптовалюте.

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