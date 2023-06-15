В США арестовали россиянина за "причастность к кибератакам"

"Министерство юстиции сегодня объявило о предъявлении обвинений гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы жертв в США, а также Азии, Европе и Африке", - утверждается в документе.