В США арестовали россиянина за "причастность к кибератакам"

Правоохранительные органы США арестовали в штате Аризона россиянина Руслана Астамирова, который, по версии следствия, якобы причастен к кибератакам и использованию вирусов-вымогателей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прокуратуры штата Нью-Джерси.
"Министерство юстиции сегодня объявило о предъявлении обвинений гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы жертв в США, а также Азии, Европе и Африке", - утверждается в документе.
"Астамиров был арестован в Аризоне и должен предстать перед судом округа штата Аризона", - добавили в прокуратуре.