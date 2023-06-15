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Пьяного мужчину сняли с опоры Крымского моста в Москве

Спасатели спустили на землю забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно информации Life, ступив на землю, мужчина предпринял попытку побега от правоохранителей. После недолгой погони его поймали и посадили в полицейскую машину.

Ранее сообщалось о взобравшемся на верхушку Крымского моста мужчине. Там он распил бутылку алкоголя, который затем кинул в толпу внизу. Психологи и спасатели уговаривали его спуститься вниз.

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