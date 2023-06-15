Пьяного мужчину сняли с опоры Крымского моста в Москве

Спасатели спустили на землю забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно информации Life, ступив на землю, мужчина предпринял попытку побега от правоохранителей. После недолгой погони его поймали и посадили в полицейскую машину.