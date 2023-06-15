Российский военный получил 6,5 года колонии за уклонение от службы

По данным ведомства, 2 марта 2022 года фигурант решил отдохнуть и не вернулся в воинскую часть в Севастополе из отпуска. Он проводил время в Москве и Санкт-Петербурге. На судебном заседании россиянин рассказал, что его отпуск начался 11 февраля 2022 года, тогда он уехал из Севастополя в Москву, но потом решил остаться в столице. 15 мая 2022 года военный отправился в Петербург, познакомился с девушкой и стал жить с ней в разных отелях. Мужчина даже нашел подработку. Он уверял, что хотел вернуться в воинскую часть после новогодних праздников.