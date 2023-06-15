Грузинского миллиардера арестовали в Петербурге за мошенничество
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на один месяц грузинского миллиардера Темура Псутури, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ему вменяются махинации с недвижимостью, пояснили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города. По данным следствия, Псутури с сообщниками по подложному паспорту пытался продать машино-место и квартиру в жилом доме на улице Пионерская. Ущерб составил 16,7 миллиона рублей.
Псутури был задержан и допрошен в качестве подозреваемого 13 июня. В суде он заявил о своей непричастности к преступлению.
«Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют», — сказал он судье, повиснув на клетке.
Однако суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июля.