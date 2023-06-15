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Все арбузы изъяли из магазина в Анжеро-Судженске после смерти ребенка

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли все арбузы из магазина «Светофор» в Анжеро-Судженске Кемеровской области после появления информации о смерти ребенка, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на источник. Уточняется, что образцы изъятой продукции будут отправлены на экспертизу.

Все арбузы изъяли из магазина в Анжеро-Судженске после смерти ребенка
© News.ru

По словам собеседника канала, сотрудники Роспотребнадзора считают, что причиной смертельного отравления мальчика в Анжеро-Судженске мог стать не арбуз, а другой источник. Несмотря на это вся партия арбузов была изъята из магазинов до окончания проверки.

Как сообщалось ранее, в Анжеро-Судженске семилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Он был вертолетом госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка отек головного мозга и обезвоживание. Он впал в кому, медики не смогли его спасти

В больницу также был доставлен восьмилетний брат погибшего. У него диагностировали сильное воспаление кишечника. Пострадавшему удалось выжить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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